Euro
10.12
Dolar
8.58
BIST 100
1,351.59
Altın
1,809.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumuna katılıyor. Hacı adayları Vakfe’ye durmak için Arafat’ta toplandı
logo
Spor, Dünyadan Spor

Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi

Formula 1 takımlarından Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, hastaneden taburcu edildi.

Yunus Kaymaz   | 19.07.2021
Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi

Istanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dün koşulan Büyük Britanya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile girdiği liderlik mücadelesinde kaza yaparak bariyerlere çarpan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Verstappen'in sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

Formula 1'in internet sitesinde ayrıca, kaza sonrasında Hamilton'ın sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığı belirtilerek, bu duruma tepki gösterildi.

Açıklamada FIA, Formula 1, takımlar ve pilotların sporu daha kapsayıcı hale getirmek için çaba sarf ettiği vurgulanarak, "Bu tür kabul edilemez saldırılar ortaya çıkarılmalı ve yok edilmeli. Bu tür insanlara sporda yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Vettel, çöplerin toplanmasına yardım etti

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yarış sonrasında örnek bir davranışa imza attı.

Silverstone Pisti'ndeki mücadele sonrasında pistten ayrılmayan Vettel, görevlilerin çöp toplamasına yardım etti. Formula 1'in paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
    Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Türkiye'de Delta varyantı yaygın olarak görülmeye başladı
    Uzmanından kurban kesim alanlarında da Kovid-19 tedbirlerinin ihmal edilmemesi uyarısı
    Dünya genelinde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 aşısı sıkıntısı yaşanıyor

    Benzer haberler

    Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi

    Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi

    F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Hamilton'ın

    Formula 1'de ilk kez düzenlenen sprint yarışını Max Verstappen kazandı

    Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

    Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı
    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu