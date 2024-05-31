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Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bileği bükülmüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Almanya ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid, finale gelene kadar mağlubiyet yüzü görmedi.

Mutlu Demirtaştan  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bileği bükülmüyor

İstanbul

Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

Grupta 6'da 6 yaptı

Real Madrid, C Grubu'nda İtalya'nın Napoli, Almanya'nın Union Berlin ve Portekiz'in Braga takımlarıyla mücadele etti.

Grubunu 6'da 6 yaparak 18 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Almanya'dan Leipzig, çeyrek finalde İngiltere'den Manchester City, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

Eflatun-beyazlıların çeyrek ve yarı final maçları büyük heyecana sahne oldu. İki maçın da beraberlikle tamamlandığı eşleşmede Manchester City'yi penaltılarla geçen Real Madrid, Bayern Münih'i ise rövanşta son dakikalarda bulduğu gollerle eledi.

Üç oyuncu gol yükünü sırtladı

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü sırtlayan oyuncular, İspanyol Joselu, Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo oldu.

Üç futbolcu da rakip fileleri 5'er kez havalandırarak eflatun-beyazlıların 26 golünün 15'ini kaydetti.

Madrid ekibinde İngiliz Jude Bellingham 4, Brahim Diaz 2, Federico Valverde, Dani Ceballos ve Nicolas Paz birer gol buldu. Eflatun-beyazlılar adına birer golü de Manchester City'den Ruben Dias ve Napoli'den Alex Meret kendi kalesine attı.

Sezonu üç kupayla kapatmayı amaçlıyor

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelerek 2023-24 sezonunu üç kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, finalde kazandığı takdirde kupayı 15. kez müzesine götürecek.

Bu sezon LaLiga'da 95 puanla şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Ancelotti 5. zaferini hedefliyor

"Devler Ligi"nin 4 şampiyonlukla en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, kariyerindeki 5. zaferi hedefliyor.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.

İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip etti.

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