Euro
9.69
Dolar
8.15
BIST 100
1,357.84
Altın
1,727.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'de Perez 6. kez başkan seçildi

Real Madrid Kulübü, başkanlık seçimlerinde adaylığını sunan tek üye olmasından dolayı mevcut başkan Florentino Perez'in seçimlere gidilmeden yeni başkan ilan edildiğini açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 13.04.2021
Real Madrid'de Perez 6. kez başkan seçildi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Florentino Perez'in kulüp başkanı ilan edildiği ve normal şartlarda 2025 yılına kadar görevde kalacağı belirtildi.

Real Madrid'de 2000-2006 ve 1 Haziran 2009'dan bugüne kadar kulüp başkanlığı görevini yürüten 74 yaşındaki iş insanı Perez, 6. kez kulüp başkanı seçildi.

Eflatun-beyazlı kulüp, Perez başkanlığında şimdiye kadar futbolda 26, basketbolda da 21 olmak üzere toplam 47 kupa kazandı.

Real Madrid tarihinin en önemli başkanlarından biri olarak gösterilen Perez'in yeni dönemdeki öncelikli hedefi, 2022 sonuna doğru tamamlanması beklenen Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme çalışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik kayıpları gidermek ve bir sezon ara verilen transfere yoğunlaşmak olacak.

Tarihinde 40 yıl aradan sonra ilk kez geçen yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmeyen Real Madrid'in gelecek sezon için Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) ve Erling Haaland (Borussia Dortmund) ile ilgilendiği biliniyor.

Öte yandan, Real Madrid'de sakatlık sorunu olan Sergio Ramos'un Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Takımda Raphael Varane da Kovid-19'dan karantinada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek risk grubundaki diyabet hastalarına oruç uyarısı
Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 291 kişi hayatını kaybetti
Rus tenisçi Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Mutant virüsün yayılımıyla çocuklarda Kovid-19 belirtileri görülmeye başladı

Benzer haberler

Real Madrid'de Perez 6. kez başkan seçildi

Real Madrid'de Perez 6. kez başkan seçildi

La Liga'da El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi

La Liga'da El Clasico heyecanı yarın yaşanacak

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek
Real Madrid evinde kazandı

Real Madrid evinde kazandı