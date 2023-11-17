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Real Madrid'de Camavinga sakatlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız genç yetenek Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Real Madrid'de Camavinga sakatlandı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takım kampı sırasında sakatlanarak Madrid'e dönen 21 yaşındaki oyuncunun, sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre ise Camavinga'nın, sahalara 8-10 hafta arası sürecek tedavinin ardından dönmesi bekleniyor.

Geçen hafta Real Madrid ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan orta saha oyuncusu, bu sezon İspanya temsilcisinde tüm kulvarlarda 17 maçta görev almıştı.

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