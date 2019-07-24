Euro
6.36
Dolar
5.70
BIST 100
103,457.30
Altın
1,423.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid'de Asensio şoku

Arsenal ile oynanan hazırlık maçında sol dizinden sakatlanan Real Madridli futbolcu Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceği açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 24.07.2019
Real Madrid'de Asensio şoku

Madrid

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arsenal ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlık geçiren Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini açıkladı.

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını ABD'de sürdüren Real Madrid'de Marco Asensio'nun sakatlık geçirdiği belirtildi.

Arsenal ile oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlandıktan sonra penaltı atışlarında kazanılan hazırlık maçında sakatlanan Asensio ile ilgili açıklama yapan Real Madrid Kulübü, sol diz çapraz bağlarında ve dış menisküsünde kopma meydana gelen İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

İspanyol basını, Asensio'nun sahalara geri dönmesinin normal şartlarda 7 ila 9 ay süre alacağını yazdı.

Maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Asensio ile ilgili "İyi gözükmüyor. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?

Benzer haberler

Real Madrid'de Asensio şoku

Real Madrid'de Asensio şoku

THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı

Real Madrid, Luca Zidane'ı Racing Santander'e kiraladı