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Real Madrid ligde galibiyet serisini 4'e çıkardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 2-0 yendi.

Şenhan Bolelli   | 07.12.2019
Real Madrid ligde galibiyet serisini 4'e çıkardı

Madrid

Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.

Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de sakat olan Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio ile teknik direktör Zinedine Zidane'ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.

La Liga'da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona'nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

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