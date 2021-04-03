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Real Madrid evinde kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 2-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 03.04.2021
Real Madrid evinde kazandı

Madrid

Real Madrid'in gollerini Marco Asensio (Dk. 41) ve Karim Benzema (Dk. 73) attı.

Eflatun-beyazlılarda sakat olan futbolcular Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard, Luka Modric ve Federico Valverde kadroda yer almadı.

La Liga'da puanını 63'e çıkaran Madrid takımı bir maç fazlasıyla 2.'liğe yükseldi. Ligde kalma mücadelesi veren Eibar ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

Zorlu bir haftaya girecek olan Madrid, 6 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, 10 Nisan'da da ligde Barcelona ile evinde oynayacak.

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