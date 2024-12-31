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Razgatlıoğlu ile Sofuoğlu, Dünya Superbike'ta rakip olacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun rakip takımlarda yarışacağı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın startı, 21 Şubat'ta Avustralya'da verilecek.

Fatih Çakmak  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Razgatlıoğlu ile Sofuoğlu, Dünya Superbike'ta rakip olacak

Ankara

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu olarak "1 numara"yı motosikletinde taşımaya hak kazanan ROKIT BMW pilotu ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi Toprak, 2024 sezonunda 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülükle toplam 27 kez podyuma çıktı ve 527 puanla organizasyonda ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yarışseverlerin "El Turco" lakabıyla andığı Toprak, geçen sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunu kırdı.

Milli motosikletçi Toprak, WSBK kariyerinde çıktığı 220 yarışta 140 kez ilk 3'te yer alarak podyum sevinci yaşadı.

2021 ve 2024 Dünya superbike şampiyonu "El Turco", 2025'te de üçüncü dünya şampiyonluğu hedefiyle pistlerde ter dökecek.

Bahattin Sofuoğlu da WSBK'de

Türkiye'yi bu sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez temsil edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Toprak Razgatlıoğlu'na rakip olacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da "El Turco" gibi 2025 WSBK sezonuna 21 Şubat'ta "merhaba" diyecek.

Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Bahattin, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na (WorldSSP) geçti. Üç sezon boyunca burada yarışan ve bir birincilik elde eden milli sporcu, 4 kez podyum gördü.

WSBK'ta yarışacak ikinci Türk sporcu olan Bahattin de Toprak gibi üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın yarış takvimi

2021 ve 2024 Dünya superbike şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak ile organizasyonda ilk kez yarışacak Bahattin Sofuoğlu, yeni sezona 21 Şubat'ta Avustralya'da Phillip Island Grand Prix Circuit etabıyla başlayacak.

Avustralya etabından sonra organizasyona yaklaşık bir aylık bir ara verilecek.

WSBK'nin 2025 yılı ikinci ayağı ise 28-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de Autodromo Internacional do Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda daha sonra sırasıyla Hollanda TT Assen Circuit, İtalya'nın Cremona Circuit Strada Giuseppina, Çekya'nın Autodrom Most, İtalya'nın Emilia-Romagna Misano World Circuit, İngiltere'nin Donington Park, Macaristan'ın Balaton Park, Fransa'nın Magny Cours, İspanya'nın Aragon, Portekiz'in Estoril ve İspanya'nın Circuito de Jerez Pisti'ndeki yarışlar organize edilecek.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası, 17-19 Ekim'de İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde koşulacak 12. ve son ayak mücadelesiyle tamamlanacak.

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