PSG'den Guingamp'a gol yağmuru

İSTANBUL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti.

PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.

Muhabir: Yunus Kaymaz



