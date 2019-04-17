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PSG üçüncü kez şampiyonluk vizesi alamadı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Nantes'a 3-2 yenilen lider Paris Saint-Germain, şampiyonluk vizesini sonraki maça bıraktı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.04.2019
PSG üçüncü kez şampiyonluk vizesi alamadı

Ankara

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 28. hafta erteleme maçında lider Paris Saint-Germain (PSG), Beaujoire Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Nantes'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip PSG, 19. dakikada Dani Alves'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Nantes, 22. ve 52. dakikalarda Diego Carlos, 44. dakikada Abdul Majeed Waris'in ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti.

PSG'de Layvin Kurzawa'nın yerine 74. dakikada oyuna giren 20 yaşındaki Türk oyuncu Metehan Güçlü, 89. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi ve Nantes, mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Ligde son maçlarında Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak ve Lille'e 5-1 kaybederek zirveyi garantileme şansını iki kez kaçıran PSG, bu karşılaşmada yaşadığı mağlubiyetle üçüncü kez şampiyonluk vizesini alamadı. 81 puanla liderliğini sürdüren Paris ekibi, pazar günü konuk edeceği Monaco'yu yenmesi halinde son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaşacak.

Nantes ise bu galibiyetle puanını 37'ye çıkararak 14. sıraya yükseldi.

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