PSG sezona 3 golle başladı
Fransa liginde son 7 yılın 6'sında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, yeni sezonun ilk haftasında oynadığı Nimes maçını 3-0 kazandı.
Ankara
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Nimes'i 3-0 yendi.
Ligin açılış haftası, son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain ile Nimes arasındaki karşılaşmayla sona erdi.
PSG, seyircisi önünde oynadığı mücadeleyi, Cavani'nin 24 (penaltıdan), Mbappe'nin 57 ve Di Maria'nın 69. dakikada attığı gollerle 3-0 kazandı.
İlk maçlarını 3-0 kazanan Olympique Lyon ve PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.