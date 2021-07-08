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PSG Sergio Ramos'u kadrosuna kattı

Real Madrid'ten ayrılan Sergio Ramos'un yeni adresi Paris Saint-Germain oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.07.2021
PSG Sergio Ramos'u kadrosuna kattı

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'u renklerine bağladı.

16 yıl formasını giydiği ve 2015-16 sezonundan itibaren kaptanlığını yaptığı Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Ramos'un, yeni adresi belli oldu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan 2005 yazında Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayla 5 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Ramos, 180 maça çıktığı İspanya Milli Takımı'nda ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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