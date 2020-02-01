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PSG, Montpellier'i 5 golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Montpellier'i 5-0 yendi.

Berad Büyük   | 01.02.2020
PSG, Montpellier'i 5 golle geçti

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Montpellier'i 5-0 yendi.

Ligue 1'in 22. hafta maçında lider PSG ile Montpellier karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada Angel Di Maria, 44. dakikada Daniel Congre (kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawa'nın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Montpellier'de 17. dakikada Dimitry Bertaud ve 88. dakikada Joris Chotard kırmızı kart gördü.

Puanını 55'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Montpellier 33 puanda kaldı.


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