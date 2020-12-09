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PSG: Her türlü ırkçılık değerlerimize aykırı

Paris Saint-Germain Kulübü yaptığı açıklamada, "Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Yusuf Özcan   | 09.12.2020
PSG: Her türlü ırkçılık değerlerimize aykırı

Paris

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), "Her türlü ırkçılık, PSG, başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." açıklamasını yaptı. 

PSG'den yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözleri nedeniyle bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'e ertelendiği belirtildi. 

Açıklamada, "Her türlü ırkçılık, PSG, başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır." ifadesi kullanıldı. 

Oyun durduktan sonra hakemin istediği üzerine her iki takımın soyunma odasına gittiği ifade edilen açıklamada, kulübün 15 yıldır her türlü ırkçılıkla mücadele ettiği kaydedildi. 

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

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