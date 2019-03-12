Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.16
Dolar
5.46
BIST 100
101,721.00
Altın
1,301.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG, Dijon engelini 4 golle aştı

Ligue 1'de lider PSG, Dijon deplasmanında 4-0 galip geldi.

Mutlu Demirtaştan   | 12.03.2019
PSG, Dijon engelini 4 golle aştı

Istanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi.

Ligue 1'deki erteleme maçında lider PSG, düşme hattında bulunan Dijon'a konuk oldu.

PSG, 7. dakikada Marquinhos, 40. dakikada Kylian Mbappe, 50. dakikada Angel Di Maria ve 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla 27 maçta 24 galibiyete ulaşan ve puanını 74 yapan PSG, en yakın rakibi Lille ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Dijon ise 21 puanla 18. sırada kaldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in