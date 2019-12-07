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PSG deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

Berad Büyük   | 07.12.2019
PSG deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti

İstanbul

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 17. hafta mücadelesinde lider PSG, Montpellier'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Congre'nin 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Montpellier'de Pedro Mendes 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı. Rakibine sayısal üstünlük sağladıktan sonra ataklarını artıran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, 11 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesinde PSG'nin konuğu olacak.


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