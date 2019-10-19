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PSG deplasmanda 4 golle kazandı

Ligue 1'de PSG, 10. haftanın açılış maçında konuk olduğu Nice'i 4-1 mağlup etti.

Doga Kirmizioglu   | 19.10.2019
PSG deplasmanda 4 golle kazandı

Ankara

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 4-1 yendi.

Allianz Riviera Stadı'nda oynanan ligin 10. haftasının açılış maçında Nice, lider PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 15. ve 21. dakikalarda Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Nice, 67. dakikada Ignatius Ganago'nun ağları sarsmasıyla umutlandı. PSG'de 83. dakikada oyuna giren Kylian Mbappe 88. dakikada, Mauro İcardi ise 90+1. dakikada fileleri havalandırarak takımının mücadeleden 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

Nice'te Wylan Cyprien 74. dakikada ikinci sarıdan, Christophe Herelle ise 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Lider PSG, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, Nice ise 13 puanda kaldı.

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