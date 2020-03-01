Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Tottenham'ı 3-2 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 01.03.2020
Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

İstanbul

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan 28. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Wolverhampton'a mağlup oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında Steven Bergwijn ve 45. dakikasında Serge Aurier, Tottenham'ın gollerini kaydetti.

Hücum anlamında etkili futbol sergileyen Wolverhampton, rakibine 27. dakikada Matt Doherty, 57. dakikada Diogo Jota ve 73. dakikada Raúl Jiménez'in golleriyle cevap vererek karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Wolverhampton, 42 puanla 6. sıraya yükseldi. Tottenham, 40 puanla 7. basamağa geriledi.

Günün diğer maçında Everton ile Manchester United, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Everton'ın golünü 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin, konuk takımın golünü 31. dakikada Bruno Fernandes attı. Bu sonucun ardından Manchester United, 42 puanla 5'inci, Everton ise 37 puanla 11'inci sırada yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi

Chelsea beraberliği son dakikalarda kurtardı

Liverpool 'en erken' şampiyonluk için gün sayıyor

Liverpool 'en erken' şampiyonluk için gün sayıyor
Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı
Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti

Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti