Portekiz'de şampiyon Benfica
Konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1'le geçen Portekiz ekibi Benfica, şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin 34. hafta mücadelesinde Santa Clara'yı ağırlayan Benfica, Haris Seferoviç (2), Joao Felix ve Rafa Silva'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü, Cesar Martins kaydetti.
Bu sonuçla puanını 87'ye çıkaran Benfica, şampiyonluğa ulaştı.
Son 6 sezon içinde 5'inci kez kupaya uzanan Portekiz temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.