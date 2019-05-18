Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Portekiz'de şampiyon Benfica

Konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1'le geçen Portekiz ekibi Benfica, şampiyonluğa ulaştı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.05.2019
Portekiz'de şampiyon Benfica

Ankara

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, konuk ettiği Santa Clara'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ligin 34. hafta mücadelesinde Santa Clara'yı ağırlayan Benfica, Haris Seferoviç (2), Joao Felix ve Rafa Silva'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü, Cesar Martins kaydetti.

Bu sonuçla puanını 87'ye çıkaran Benfica, şampiyonluğa ulaştı.

Son 6 sezon içinde 5'inci kez kupaya uzanan Portekiz temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Bosna Hersek'te şampiyon Saraybosna

Bosna Hersek'te şampiyon Saraybosna

Manchester City 'üçleme' yaptı

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih