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Paul Pogba, yeniden Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

Barış Seçkin   | 11.07.2022
Paul Pogba, yeniden Juventus'ta

Roma

Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu.

Kulüp, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapıldığını ve Fransız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Juventus'un açıklamasında, "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu." ifadeleri yer aldı.

Pogba, 2012-2016 yıllarında Juventus forması giymiş ve bu sürede 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

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