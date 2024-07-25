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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024'te yıldızlar sahne alacak

"Aşıklar şehri" olarak adlandırılan Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek.

Muhammed Boztepe, Ercan Çakar  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Paris 2024'te yıldızlar sahne alacak

Paris

Paris'te yarın açılış töreniyle başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Bu sporcular içerisinde mücadele ettikleri branşlarda elde ettikleri başarılarla yıldızlaşan isimler de yer alacak.

Olimpiyatlarda üç şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'in kadrosunda olduğu ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda forma giyen NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda oynayan NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyası bulunan ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris'te yine hünerlerini sergileyecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan rekortmen ABD'li yüzücü Katie Ledecky, iki olimpiyat altını bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Kenyalı Eliud Kipchoge, Paris 2024'te madalya almak için mücadele edecek.

Hindistan'ın atletizmde ilk madalyasını kazanan ciritçi Neeraj Chopra, dünya rekortmeni İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, dünya şampiyonu ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson, olimpiyat bronz madalyası ve dünya şampiyonlukları sahibi ABD'li atlet Noah Lyles, olimpiyat şampiyonu Kenyalı kadın atlet Faith Kipyegon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner ile iki kez olimpiyat altın madalyası ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Jamaikalı kadın atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, yeni zaferler için Paris'te olacak.

Dünyanın gözünün üstünde olacağı sporcular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üzerinde olacağı ve performansları merakla beklenen sporcular şunlar:

SporcuBranşÜlke
Ariarne TitmusYüzmeAvustralya
Armand DuplantisAtletizmİsveç
Carlos AlcarazTenisİspanya
Clarisse AgbegnenouJudoFransa
Eliud KipchogeAtletizmKenya
Kevin DurantBasketbolABD
LeBron JamesBasketbolABD
Leon MarchandYüzmeFransa
Manyu WangMasa tenisiÇin
Meng ChenMasa tenisiÇin
Neeraj ChopraAtletizmHindistan
Noah LylesAtletizmABD
Novak DjokovicTenisSırbistan
Rafael NadalTenisİspanya
Rayssa LealKaykayBrezilya
Sha'Carri RichardsonAtletizmABD
Shelly-Ann Fraser-PryceAtletizmJamaika
Shericka JacksonAtletizmJamaika
Simone BilesCimnastikABD
Sky BrownKaykayİngiltere
Stephen CurryBasketbolABD
Victor WembanyamaBasketbolFransa
Yingsha SunMasa tenisiÇin
Katie LedeckyYüzmeABD
Dina Asher-SmithAtletizmİngiltere
Teddy RinerJudoFransa
Faith KipyegonAtletizmKenya
Nikola JokicBasketbolSırbistan
Giannis AntetokounmpoBasketbolYunanistan

Paris 2024'teki yıldız sporcuların yer alacağı branşların programı şu şekilde:

1-11 Ağustos: Atletizm

27 Temmuz-5 Ağustos: Artistik cimnastik

27 Temmuz-11 Ağustos: Basketbol

27 Temmuz-4 Ağustos: Yol bisikleti

27 Temmuz-3 Ağustos: Judo

27-28 Temmuz ve 6-7 Ağustos: Kaykay

27 Temmuz-4 Ağustos: Yüzme

27 Temmuz-10 Ağustos: Masa tenisi

27 Temmuz-4 Ağustos: Tenis


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