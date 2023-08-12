Ozan Tufan "hat-trick" yaptı, Hull City kazandı
İngiltere Championship'in 2. haftasında Hull City, milli futbolcu Ozan Tufan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Sheffield Wednesday'i 4-2 yendi.
İstanbul
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadı'nda Sheffield Wednesday'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 45+5, 58 ve 70. dakikalarda Ozan Tufan, 85. dakikada ise Aaron Connolly'nin attığı gollerle 4-2'lik galibiyete ulaştı.
Sheffield Wednesday'in golleri, 36. dakikada Juan Delgado ve 90+4. dakikada Michael John Smith'ten geldi.
Hull City ligdeki ilk galibiyetini alırken, Sheffield Wednesday ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.