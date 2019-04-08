Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.69
BIST 100
96,978.32
Altın
1,297.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ozan Kabak mart ayının 'en iyi genç oyuncusu' adayı

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında aday gösterildi.

Erbil Başay   | 08.04.2019
Ozan Kabak mart ayının 'en iyi genç oyuncusu' adayı

Berlin

 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında aday gösterildi. 

Bundesliga'nın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, mart ayının "en iyi genç oyuncusu" yarışmasında Ozan Kabak'ın yanı sıra Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure'nin aday gösterildiği belirtildi.

Ozan Kabak'ın ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer edildiğinin ve ilk 11'de oynamaya başladığının aktarıldığı açıklamada, genç savunma oyuncusunun ikili mücadele ve güvenli paslarıyla dikkati çektiği kaydedildi.

Bundesliga'nın 24. haftasında Ozan Kabak'ın Hannover 96'ya karşı iki gol atarak ligde bir maçta iki kez fileleri havalandıran en genç savunma oyuncusu olarak tarihe geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun performansıyla mart ayında A Milli Takım'a çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ozan Kabak'ın dünyanın umut veren savunma oyuncularından biri olduğu da aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Bayern Münih çok farklı

Ozan Kabak'tan Bundesliga'da üçüncü gol

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Schalke 04 Suat Serdar'ın golüyle kazandı

Schalke 04 Suat Serdar'ın golüyle kazandı
Borussia Dortmund Bundesliga'da yeniden lider

Borussia Dortmund Bundesliga'da yeniden lider