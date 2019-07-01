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Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Japon tenisçi Osaka, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.07.2019
Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen  Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39'uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi.

Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi.

Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık'tan (Roland Garros) sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.

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