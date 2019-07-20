Atletizmde bronz madalya

Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.
İstanbul
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu Ömer Amaçtan, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.
Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.