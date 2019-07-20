Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Ömer Amaçtan, erkekler 3 bin metrede bronz madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 20.07.2019
Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu

İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu Ömer Amaçtan, 8.17.51'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Yarışta Alman Elias Schreml 8.16.07 ile birinciliği, Sırp Milos Malesevic de 8.16.68 ile ikinciliği elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Atletizmde bronz madalya

Atletizmde bronz madalya

Genç milli atıcıdan altın madalya

Milli sporcu Nazmiye Muratlı'dan gümüş madalya

Havuzun antrenörsüz madalya avcısı

Havuzun antrenörsüz madalya avcısı