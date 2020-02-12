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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

FIFA'nın raporuna göre, ocak ayında futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcaması, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolara ulaştı.

Berad Büyük   | 12.02.2020
Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

İstanbul

Dünyadaki futbol kulüpleri, ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcadı.

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak 2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e ulaştı.

Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolar oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) takımları, dünya çapında yapılan 4 bin 108 transferin yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.


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