Euro
9.07
Dolar
7.72
BIST 100
1,145.24
Altın
1,886.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 avro 60 sent borcu olduğu açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 30.09.2020
Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Madrid

İspanyol Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon avrodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.

Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.

Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.

Real Murcia (10,7 milyon avro), Hercules (3,7 milyon avro), Lleida Sportiu (1,5 milyon avro), Real Jaen (1,2 milyon avro), Reus Deportiu (1,1 milyon avro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon avro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon avro), Neptuno Hentbol (1 milyon avro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon avro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon avro) isimleri de listeye girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün'de Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor
Almanya'dan gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi için 100 milyon dolar taahhüt
Netanyahu: Karantinadan çıkmak bir yıl sürebilir
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ'nün küresel Kovid-19 aşısı programına 1 milyar dolar yardım taahhüdü

Benzer haberler

Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

Neymar'ın İspanyol maliyesine 34 milyon avro borcu var

THY Avrupa Ligi'nde perde 209 gün sonra açılıyor

6-8 Ekim soruşturması neden tartışılıyor?

İspanya, Kovid-19 salgınına karşı tüm büyükşehirlere kısıtlamalar getiriyor

İspanya, Kovid-19 salgınına karşı tüm büyükşehirlere kısıtlamalar getiriyor
Görevden alınan Katalonya Başkanı Torra hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak

Görevden alınan Katalonya Başkanı Torra hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak
İspanya'da Kovid-19'da son 3 günde vaka sayısı 31 bin 785 arttı

İspanya'da Kovid-19'da son 3 günde vaka sayısı 31 bin 785 arttı