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Newcastle United'dan tarihi galibiyet

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Sheffield United'ı 8-0 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Newcastle United'dan tarihi galibiyet

Ankara

Ligin 6. haftasında, Newcastle United, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 21. dakikada Longstaff, 31. dakikada Burn, 35. dakikada Botman, 56. dakikada Wilson, 61. dakikada Gordon, 68. dakikada Almiron, 73. dakikada Bruno Guimaraes ve 87. dakikada Isak'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

Ligde 9 puan ve averaj farkıyla 8. sıraya yükselen Newcastle United, kulüp tarihinin ve bu sezonun en farklı galibiyetine imza attı. 1 puanlı Sheffield United ise son sırada kaldı.


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