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NBA'de Clippers galibiyet serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.01.2020
NBA'de Clippers galibiyet serisini sürdürdü

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) tek maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 110-107 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 11 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Landry Shamet 18, Lou Williams da 16 sayılık katkıda bulundu.

Mavericks cephesinde ise Luka Doncic, 36 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti.

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