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Nadal, Meksika Açık'ta şampiyon oldu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Meksika Açık finalinde İngiliz sporcu Cameron Norrie'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Erel   | 27.02.2022
Nadal, Meksika Açık'ta şampiyon oldu

İstanbul

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Meksika Açık finalinde İngiliz sporcu Cameron Norrie'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde Nadal, Cameron Norrie'yi 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Nadal, kariyerindeki 91. ATP şampiyonluğuna uzandı. İspanyol yıldız, elde ettiği 21 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan sporcu konumunda bulunuyor.


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