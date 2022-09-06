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Nadal, ABD Açık'ta son 16 turunda elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Amerikalı Frances Tiafoe'ye son 16 turunda yenilerek turnuvaya veda etti.

Fatih Erel   | 06.09.2022
Nadal, ABD Açık'ta son 16 turunda elendi

İstanbul

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Tiafoe, ABD Açık'ta 22 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal'ı 6-4, 4-6, 6-4, 6-3'lük setler sonrası 3-1 mağlup etti. ABD Açık'a veda eden Nadal, 2016'dan bu yana ilk kez çeyrek finalin gerisinde kaldı.

36 yaşındaki İspanyol raket, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, "Tenis çoğu zaman bir pozisyon sporudur, yoksa çok hızlı ve çok genç olmanız gerekir. Artık o durumda değilim." değerlendirmesinde bulundu.

3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ise Hırvat Marin Cilic (15) karşısında setleri 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Andrey Rublev (9) karşısında 6-4'lük setler sonrasında 3-0 mağlup olarak turnuvadan elenen taraf oldu.

İtalyan Jannik Sinner (11) ise Ilya Ivashka'yı 5 set sonrası 3-2 yenerek çeyrek finale kaldı.

Swiatek, çeyrek finalde

ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek çeyrek finale yükseldi.

İki kez grand slam şampiyonu Polonyalı Swiatek, Alman Jule Niemeier'yi 2-6, 6-4, 6-1'lik setler sonrası 2-1 mağlup etmeyi başardı. Swiatek, çeyrek finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

ABD'li Jessica Pegula (8) ise Çek Petra Kvitova (21) karşısında 6-3, 6-2'lik setler sonrası çeyrek finale çıkan isim oldu. Karolina Pliskova (22) da Victoria Azarenka (26) karşısında 2-1 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Danielle Collins (19), Aryna Sabalenka'ya 2-1 yenilerek son 16 turunda turnuvaya veda etti.

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