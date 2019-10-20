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Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon

Sakatlık nedeniyle bu sene uzun süre kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Antwerp'de düzenlenen turnuvada yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı.

Mutlu Demirtaştan   | 20.10.2019
Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon

Istanbul

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Avrupa Açık turnuvasının finalinde İsviçreli Stan Wawrinka ile karşılaştı.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak'ta ameliyat edilen ve emekli olma ihtimali gündeme gelen 32 yaşındaki Murray, 2 saat 28 dakika süren finalde rakibini 3-6, 6-4, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sakatlığının ardından 7. turnuvasına katılan Murray, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı. Tecrübeli tenisçi, bir önceki şampiyonluğunu Mart 2017'de Dubai'de elde etmişti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, dünya sıralamasında 243. basamakta yer alıyor.

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