Murray Fransa Açık'a özel davetiyeyle katılacak
Erkeklerde eski dünya 1 numarası Andy Murray'ın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na özel davetiye ile katılacağı duyuruldu.
İstanbul
Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndan (Roland Garros) yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 110'uncu basamağında yer alan 33 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray'ın, 21 Eylül'de başlayacak turnuvaya özel davetiyeyle (wildcard) katılmasına karar verildiği belirtildi.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu yaşayan Murray, Ocak 2019'da kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş yaklaşık 7 ay kortlardan uzak kalmıştı.
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