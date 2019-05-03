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MotoGP'de sıradaki durak İspanya

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yunus Kaymaz   | 03.05.2019
MotoGP'de sıradaki durak İspanya

İstanbul

İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 25 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1- Andrea Dovizioso (İtalya): 54 puan

2- Valentino Rossi (İtalya): 51

3- Alex Rins (İspanya): 49

4- Marc Marquez (İspanya): 45

5- Danilo Petrucci (İtalya): 30


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