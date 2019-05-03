MotoGP'de sıradaki durak İspanya
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
İstanbul
İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 25 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk üç yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1- Andrea Dovizioso (İtalya): 54 puan
2- Valentino Rossi (İtalya): 51
3- Alex Rins (İspanya): 49
4- Marc Marquez (İspanya): 45
5- Danilo Petrucci (İtalya): 30
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