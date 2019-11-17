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MotoGP'de İspanya etabının galibi Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Berad Büyük   | 17.11.2019
MotoGP'de İspanya etabının galibi Marquez

İstanbul

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Şampiyonluğu daha önce garantileyen Marc Marquez, sezonun son etabını birinci sırada bitirerek bu yılki 12, kariyerindeki 56. MotoGP zaferine ulaştı.

Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun ikinci olduğu yarışta, Pramac ekibinden Jack Miller üçüncülüğü elde etti.

Pilotlar klasmanı

Sezonun son yarışının ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 420 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 269

3. Maverick Vinales (İspanya): 211

4. Alex Rins (İspanya): 205

5. Fabio Quartararo (Fransa): 192

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