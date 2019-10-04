Euro
6.27
Dolar
5.71
BIST 100
103,163.80
Altın
1,508.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılıyor. 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Doga Kirmizioglu   | 04.10.2019
MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

Ankara

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Tayland'ın ev sahipliğinde 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek. 

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları yarın TSİ 10.10'da gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Geride kalan 14 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 300 puan 

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 202

3- Alex Rins (İspanya): 156

4- Danilo Petrucci (İtalya): 155

5- Maverick Vinales (İspanya): 147

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

MotoGP'de heyecan Tayland'da sürecek

'Beni en çok zorlayan şey oğlumdan ayrı olmak'

Aragon'da kazanan Marquez

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek