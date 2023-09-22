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MotoGP heyecanı Hindistan'da devam edecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışına Hindistan ev sahipliği yapacak.

Fatih Erel  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
MotoGP heyecanı Hindistan'da devam edecek

İstanbul

Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek organizasyonun sıralama turları ve sprint yarışı yarın gerçekleştirilecek. Sıralama turları TSİ 8.50'de, 12 turluk sprint yarışı da TSİ 13.00'da başlayacak.

24 turluk Hindistan Grand Prix'sinin startı ise 24 Eylül Pazar günü TSİ 13.00'te verilecek.

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı), Jorge Martin'in (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Hindistan Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 283 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 247

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 218

4. Brad Binder (Güney Afrika): 173

5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

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