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Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finale yükseldi

Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.

Halil İbrahim Avşar   | 03.07.2021
Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin ilk W25 finaline yükseldi.

Milli tenisçi finalde Chloe Paquet (Fransa)-Miriam Kolodziejova (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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