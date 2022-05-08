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Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.

Muhammed Boztepe   | 08.05.2022
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, finalde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin en yüksek seviyedeki şampiyonluğuna ulaştı.

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