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Milli tekvandoculardan 37 madalya

Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 37 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 22.02.2020
Milli tekvandoculardan 37 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen organizasyonun 4. ve son gününde gençler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. 

Ay-yıldızlı tekvandocular, organizasyonun son gününde 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 19 madalya elde etti.

Erkekler 51 kiloda Serdar İlhan, 55 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 59 kiloda Mahmut Küskü, +78 kiloda Ali Kirazlı, kızlar 46 kiloda Aleyna Şenyurt, 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak, 52 kiloda Özge Özbey ve +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler 45 kiloda Yunus Emre Taş, 51 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi, 78 kiloda Oğuz Tokgöz, kızlar 59 kiloda Işıl Zafer, 63 kiloda Huriye Nur Ergin ve +68 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu gümüş madalya aldı.

Erkekler 51 kiloda Muhammet Eren Koç, 63 kiloda Muhammet Hanifi Köksal, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin ve 63 kiloda Selenay Güçlüefe üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Dört gün süren organizasyonda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 37 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Rusya'nın ardından 2. sırayı aldı.

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