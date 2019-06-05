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Milli sporcu Beytullah Kayışdağ'dan bronz madalya

İspanya'da devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Beytullah Kayışdağ, bronz madalya kazandı.

Süha Gür   | 05.06.2019
Milli sporcu Beytullah Kayışdağ'dan bronz madalya

İstanbul

İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Beytullah Kayışdağ, bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya için Polonyalı Gerard Kurnichak ile karşılaşan Beytullah, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Aynı stilde milli sporcu İsmail Gün ise 72 kilodaki bronz madalya maçında Rus rakibi Sergei Stepanov'a mağlup olarak Avrupa beşinciliğiyle yetindi.

Kadınlarda Kadriye Aksoy finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın müsabakaları da başladı.

Organizasyonda 68 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy, yarı finalde Alman rakibi Johanna Meier'i 12-4 yenerek altın madalya için güreşmeye hak kazandı. Milli güreşçi, ilk turda Belaruslu Hanna Sadchanka'yı 5-1, çeyrek finalde ise Polonyalı Evelina Weronika Ciunek'i 4-1 yendi.

Kadriye Aksoy, finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg ile karşılaşacak.

50 kiloda boy gösteren Zehra Demirhan ise çeyrek finalde Romen Stefania Claduia Preciputu'ya yenildi. Repesajda Slovak Erica Zsidekova ile karşılaşacak Zehra, kazanması durumunda bronz madalya için Ukraynalı Maria Vynnyk ile karşı karşıya gelecek.

Milliler adına 76 kiloda güreşen Mehtap Gültekin de Belaruslu Kseniya Dzibuk'a 4-2 mağlup oldu. Repesaj mücadelesinde Ukraynalı Romana Vovchak ile karşılaşacak Mehtap, rakibini geçmesi durumunda bronz madalya için Alman Lilli Schneider ile mücadele edecek.

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