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Milli ragbiciler Avrupa üçüncüsü oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Ragbi Konferans 1 Müsabakaları'nda mücadele eden Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.

Fatih Gazioğlu   | 06.06.2022
Milli ragbiciler Avrupa üçüncüsü oldu Kaynak: Türkiye Ragbi Federasyonu

Ankara

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ragbi Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyonda milli ragbiciler oynadıkları 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak üçüncülük elde etti.

İsviçre'nin şampiyon olduğu organizasyonda Moldova ise ikinci sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Filiz Çıkırıkçı, ragbi sporunun Türkiye'de her geçen gün daha çok yayıldığını söyledi.

Milli sporcuların Sırbistan'da önemli bir başarı elde ettiklerine dikkati çeken Çıkırıkçı, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz A Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 34-0, Karadağ'ı 38-12, Sırbistan'ı da 26-0 gibi farklı skorlarla geçip grubu lider bitirdik. Çeyrek finalde karşılaştığımız Norveç'i de 24-19 yendik. Yarı finalde Moldova'ya mağlup olduk ardından üçüncülük maçında karşılaştığımız Monaco'yu 22-12'lik skorla geçtik. Son 5 yıldır yaptığımız altyapı çalışmaları meyvelerini verdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sporcularımız ve teknik ekibimizi tebrik ederim."

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