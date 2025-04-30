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Milli okçu Dünya Yenihayat'tan dünya rekoru

Milli okçu Dünya Yenihayat, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nın 2. ayağında, 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde 695 puanla dünya rekoru kırdı.

Halil İbrahim Avşar  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Milli okçu Dünya Yenihayat'tan dünya rekoru

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Dünya Yenihayat, Antalya'da gerçekleşen Türkiye Kupası'nda 18 yaş altı kadınlar klasik yay kategorisinde, 720 toplam puan üzerinden 695 puan ile dünya, Avrupa ve Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu." denildi.

Rekor, daha önce 687 puanla Britanyalı sporcu Penny Healey'e aitti.

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