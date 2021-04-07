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Milli halterci Berfin Altun'dan bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu silkmede 121 kilo kaldırdı.

Abdulkadir Karakaya   | 07.04.2021
Milli halterci Berfin Altun'dan bronz madalya Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

İstanbul

Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Berfin Altun, silkmede bronz madalya kazandı.

Milli halterci Berfin Altun'dan bronz madalya

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Berfin Altun, silkmede bronz madalya kazandı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Berfin Altun, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde podyuma çıktı.

Kadınlar 71 kiloda yarışan 21 yaşındaki milli halterci, koparmada 88 kilo kaldırdı.

Berfin, silkmede 121 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, toplamda da 209 kiloya ulaşarak 6. sırada yer aldı.

"Bronz madalyayı kazanınca mutluluktan ağladım"

Berfin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Madalyayı kazanmak için elinden geleni yaptığını belirten Altun, "Çok değişik bir his yaşadım. Bronz madalyayı kazanınca mutluluktan ağladım." diye konuştu.

Altun, bunun büyüklerde ilk madalyası olduğuna dikkati çekerek, "Bu madalyayı ben değil, tüm halter hocalarım aldı. Bu vesileyle herkese teşekkür ederim." dedi.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandığını hatırlatan Altun, "Bundan sonra gençlerde Avrupa rekoru kırmayı, büyüklerde de şampiyon olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

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