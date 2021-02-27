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Milli güreşçiler Ukrayna'da finale çıktı

Ukrayna'da düzenlenen 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda üç milli sporcu finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 27.02.2021
Milli güreşçiler Ukrayna'da finale çıktı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, serbest stilde 74 kiloda Soner Demirtaş ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz ile grekoromen stilde 63 kiloda Kerem Kamal'ın finale yükseldiği aktarıldı.

Soner Demirtaş'ın İranlı M. Firouzpourba, Süleyman Karadeniz'in Ukraynalı Valeri Andretisev, Kerem Kamal'ın ise Gürcü Leri Abuladze'yla yarın finalde karşılaşacağı kaydedildi.

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