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Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.

Musa Samur   | 20.04.2021
Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.

Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Taha Akgül'den de güzel haber

Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın yanı sıra bir sevindirici haber de Taha Akgül'den geldi.

Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Akgül, finale yükseldi.

Organizasyonun ikinci gününde mindere çıkan Taha Akgül, erken final olarak nitelendirilen ilk tur maçında dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi rahat bir şekilde 6-1 yendi.

Çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i de 6-1 mağlup eden Taha, yarı finalde Belaruslu Dzianis Khramiankou ile karşılaştı. Rakibini 4-0'la geçen olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, adını finale yazdırdı.

Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşı karşıya gelecek.

61 kiloda yarışan Emrah Ormanoğlu, ilk maçında İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'yu 11-1 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Dünya Kupası şampiyonu Rus Abasgadzhi Magomedov'a yenilen Emrah, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Bronz madalya şansı süren milli sporcu, yarın repesaj müsabakasında Bulgar Georgi Valentinov Vangelov ile karşılaşacak.

Milli sporcular Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo) ve Erhan Yaylacı (92 kilo) ise rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

Öte yandan 70 kiloda yarışan Haydar Yavuz, sakatlığı nedeniyle repesaj maçına çıkmadı.

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