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Milli cimnastikçiler İtalya'da üç final hakkı kazandı

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular üç final hakkı elde etti.

Erkan Tiryaki   | 17.09.2021
Milli cimnastikçiler İtalya'da üç final hakkı kazandı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Pesaro kentinde gerçekleşen şampiyonanın eleme yarışmalarıyla başladığı belirtildi.

Büyükler kategorisinde Nil Deniz Bal'ın tek kadınlar elemesinde aldığı 20.600 puanla, Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül'ün ise çiftlerde elde ettikleri 20.550 puanla finale kaldıkları aktarıldı.

Gençlerde trio elemelerinde yarışan milli sporcular Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı'nın ise toplam 18.700 puanla finale adlarını yazdırdıkları kaydedildi.

Şampiyonada eleme yarışlarının yarın da devam edeceği, finallerin ise 19 Eylül Pazar günü yapılacağı ifade edildi.

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