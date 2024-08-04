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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli boksör Kahraman, olimpiyat madalyasını garantiledi

Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

Bozhan Memiş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Milli boksör Kahraman, olimpiyat madalyasını garantiledi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

Paris

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

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