Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat dördüncüsü oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu.
Tokyo
Milli sporcu Ömer Akgün, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele etti.
Toplam 8 sporcunun yer aldığı atışlarda Ömer, çok iyi bir yarış sergileyerek adını son 4'e yazdırdı. Madalyayı az farkla kaçıran milli atıcı, 207.3 puanla olimpiyat dördüncüsü oldu.
Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.