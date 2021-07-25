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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat dördüncüsü oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu.

Erkan Tiryaki   | 25.07.2021
Milli atıcı Ömer Akgün olimpiyat dördüncüsü oldu

Tokyo

Milli sporcu Ömer Akgün, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele etti.

Toplam 8 sporcunun yer aldığı atışlarda Ömer, çok iyi bir yarış sergileyerek adını son 4'e yazdırdı. Madalyayı az farkla kaçıran milli atıcı, 207.3 puanla olimpiyat dördüncüsü oldu.

Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.

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