Milan'ı yarı finale Piatek taşıdı

İtalya Kupası'nda Piatek'in golleriyle Napoli'yi 2-0 yenen Milan yarı finale yükseldi.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 30.01.2019

Milan'ı yarı finale Piatek taşıdı

İSTANBUL

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı.

Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna girdi.

Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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